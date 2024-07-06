У Байдена болезнь Паркинсона? В Белый дом вызвали ведущего невролога в США

Фото: www.globallookpress.com / Kyle Mazza

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Лечащий врач американского президента провел консилиум с парой коллег.

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О’Коннор в этом году встречался с одним из ведущих американских неврологов и экспертом по болезни Паркинсона — доктором Кевином Каннардом. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на данные из журнала визитов Белого дома.

Также на встрече присутствовал кардиолог Джон Этвуд и еще один человек, личность которого журналистам установить не удалось.

Издание характеризует Каннарда как специалиста в области неврологии со стажем более 20 лет, который поддерживает администрацию действующего президента.

При этом в самом Белом доме не сообщали о визите Каннарда. Изданию, в свою очередь, не удалось выяснить, чему была посвящена встреча врачей.

По мнению лечившего экс-президентов Барака Обаму и Дональда Трампа доктора Ронни Джексона, ныне конгрессмена от штата Техас, совещание с большой долей вероятности касалось здоровья Байдена. По словам Джексона, О’Коннор, как лечащий врач президента, должен заниматься только им и его семьей.

Сам Байден ранее оправдался за провальное выступление в теледебатах, заявив, что был «измотан». Незадолго до этого признания стало известно, что окружение политика призывает его сняться с выборов из-за ухудшения здоровья, но пока безрезультатно.

Помощники 81-летнего президента говорят, что возрастные изменения становятся все более заметными и проявляются чаще. Тем не менее он публично утверждает, что не намерен сдаваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байдену дали 48 часов для спасения своей карьеры.