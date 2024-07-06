В США сообщили о расстреле ВСУ просившего о помощи российского военнопленного

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Очередные зверства боевиков киевского режима предал огласке один из иностранных волонтеров-медиков.

Украинские боевики убили российского пленного, который просил о помощи. Об этом сообщает The New York Times (NYT), цитируя медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе.

Волонтер рассказал, что пленный российский боец просил о медицинской помощи на смеси английского и русского. Тогда один из украинских боевиков подошел к нему и выстрелил в упор в тело, после чего пленный упал. Затем к нему подошел другой боевик ВСУ и выстрелил в голову. Гроссе утверждает, что были и другие подобные случаи.

Также он рассказал, как один из членов украинского формирования Chosen бросил гранату в поднявшего руки российского солдата. Еще одним убийством военнопленного боевики группировки хвастались в групповом чате, добавил Гроссе.

О зверствах боевиков ВСУ в отношении военнопленных говорят многочисленные свидетели. Есть и обширная база видеофактов. В частности, в мае прошлого года в распоряжении российских журналистов оказалось видео, на котором неонацисты под дулами автоматов гонят на минное поле пленных российских солдат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕСПЧ открыл дело против Киева из-за пыток бойца РФ.