Все идет из детства? Как избавиться от чувства вины и стыда

Фото, видео: www.globallookpress.com / m3.; 5-tv.ru

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Психоаналитик дала несколько простых способов, которые помогут побороть гнетущее ощущение на душе.

Чувства вины и стыда являются проекцией образов людей, которые вас воспитывали в детстве. Об этом психоаналитик Ольга Рыбина эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.

Человеческая психика — очень тонкая материя. Эмоциональная перегрузка может навредить физическому здоровью. А одновременное сочетание вины и стыда невероятно разрушительны для организма.

«Чувство вины — это голоса в нашей голове, которые говорят: „Как плохо ты поступаешь“, „Какой ты дурной мальчик“ или „Какая ты никчемная девочка“. Это голоса тех, кто говорил с нами в детстве. Возможно, это голоса родителей или тех людей, которые их заменяли или подменяли», — сказала Ольга Рыбина.

Психоаналитик также рассказала подробнее о чувстве стыда. В отличие от вины, которая является аудиальным ощущением, стыд — визуальный образ. Но они оба идут из неприятных ситуаций в детстве.

Специалист отметила, что от вышеупомянутых ощущений обязательно нужно избавиться, потому что они не позволят человеку быть счастливым. Помочь себе можно как самостоятельно, так и обратившись к профессионалу.

Первый вариант более сложный и длительный. Необходимо обратить свой взор внутрь себя, провести самоанализ, вспомнить ситуации, которые вас когда-то травмировали. Психоаналитик отметила, что, конечно, наилучшим вариантом будет пойти на групповую терапию, где участники делятся своими тяжелыми ситуациями, разбирают их и переживают все вместе.

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