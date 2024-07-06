«Очень тяжело»: Надежда Сысоева рассталась с молодым блогером Сашей Стоуном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / inadenka

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Почему юмористка и блогер больше не вместе? Неужели всему виной большая разница в возрасте?

Артистка Надежда Сысоева подтвердила расставание с блогером Сашей Стоуном. О переменах в личной жизни она поведала в своем блоге в соцсети.

Отношения юмористки и блогера стали обсуждать после того, как пара приняла участие в шоу на выживание на одном из федеральных телеканалов. Разница между звездами составляет 15 лет, что сразу вызвало много вопросов и хейта, но в последнее время ситуация и вовсе накалилось до предела.

Надежда Сысоева прокомментировала отношения с Сашей Стоуном. Instagram* / inadenka

«Конечно, это и тяжело и очень больно. Потому что, наверняка, у вас тоже так было, когда вся жесть происходит в один момент. Я похоронила своего самого близкого и родного человека, рассталась с парнем, а сейчас переживаю этот невероятный буллинг по поводу своего возраста, по поводу своих отношений, по поводу своего внешнего вида и своей позиции. Это, конечно, очень тяжело», — поделилась Сысоева.

Юмористка рассказала, что держаться ей помогают тренировки в спортивном зале и молитвы. Надежда также уточнила, что старается не встревать ни в какие перепалки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова прокомментировала слухи о разрыве Сысоевой и Стоуна.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ