«Волна критики и ненависти»: политолог предрек проблемы Орбану из-за визита в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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На Западе пришли в ярость после встречи венгерского премьера с российским президентом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить волну ограничений после визита к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Дмитрий Перлин.

«Ключевой инструмент давления на неугодных политиков — это критика средств массовой информации, попытка вывести в какую-то маргинальную плоскость неудобного Западу политика. Поэтому США могут развернуть против Орбана волну ограничений. Они могут урезать финансирование дотации в бюджет Венгрии из бюджета Европейского союза», — предположил Перлин.

По его словам, Орбану стоит ожидать волны критики, ненависти и негатива в свой адрес в подконтрольных Вашингтону и Лондону западных изданиях. И она уже началась.

Так, Washington Post признала визит Орбана в Россию дипломатическим триумфом Путина и написала, что все западное сообщество буквально взорвалось критикой в адрес венгерского премьера и домыслами по поводу его встречи с российским лидером.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поспешил заявить, что визит Орбана к Путину прошел исключительно в рамках двусторонних отношений Венгрии и России, так как венгерский премьер не получал какого-либо мандата от Совета ЕС на посещение Москвы.

Издание Financial Times привело слова немецкого политолога, который заявил, что действия Орбана нанесут ущерб политике Евросоюза и продвинут интересы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Орбан на встрече в Москве обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине.