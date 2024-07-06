Два человека погибли при взрыве на насосной станции в Волгограде

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Возбуждено уголовное дело.

В Волгограде при взрыве на канализационно-насосной станции погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

ЧП произошло на улице Изобильной. На станции произошел хлопок газа, в результате чего обрушились часть кровли здания.

Уточняется, что в момент взрыва на территории станции находились работники организации. В ходе разбора завалов были обнаружены тела двоих человек.

«Точное количество пострадавших устанавливается», — добавили в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Предварительной причиной случившегося стали нарушения при сварочных работах.

Прежде сообщалось, что в результате взрыва обрушились перекрытия и несущая конструкция станции.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места взрыва на насосной станции в Волгограде.