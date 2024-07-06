«Тараканы бегали»: кафе в Бурятии, где отравились люди, имело дурную репутацию

Отравившаяся роллами в Бурятии сообщила о тараканах в заведении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Turusov; 5-tv.ru

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Число пострадавших после употребления роллов в местном заведении общепита достигло 70.

На кафе «Мастер роллов» в бурятском городе Гусиноозерске, где произошло массовое отравление клиентов, давно жаловались местные жители. Об этом 5-tv.ru рассказала одна из пострадавших Виктория Баннова.

«Жители города давно начали писать жалобы, что в самом помещении бегают тараканы, одному из заказчиков попалась личинка тараканов в соевом соусе. Так как это предприятие осталось у нас одно по приготовлению суши и роллов, мы все равно рискнули заказать и покушать», — поделилась женщина.

По ее словам, роллы они с мужем заказали 3 июля. На следующий день оба почувствовали себя плохо, но не сразу поняли, что отравились. Вечером 5 июля семейной паре позвонили из Роспотребнадзора и уточнили состояние здоровья, чтобы передать информацию в больницу. Тогда только Баннова поняла, что у нее с мужем отравление.

В больнице им поставили диагноз — сальмонеллез. Поскольку медучреждение оказалось переполненным, пара лечится дома.

«Состояние очень плохое, сутки держалась температура 39,5 у обоих, на сегодня, 6 июля, у меня температура спала, а у мужа повысилась до 40,3», — поделилась Баннова.

Она добавила, что многие жители Гусиноозерска требуют, чтобы Роспотребнадзор закрыл кафе навсегда.

О массовом отравлении в Бурятии стало известно накануне, когда в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы один за другим стали обращаться местные жители с признаками острого гастроэнтерита. Все они употребляли роллы в местном кафе.

По последним данным, число отравившихся достигло 70 человек. По результатам обследования госпитализированы 15 человек, десять из которых дети.

Следственный комитет по Республике Бурятия организовал доследственную проверку по факту массового отравления. Местная прокуратура также проводит проверку происшествия. Деятельность кафе приостановили.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 16 человек в местном кафе.