Поели роллы: прокуратура Бурятии начала проверку после массового отравления
Прокуратура Бурятии сообщила о 70 отравившихся роллами
Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; Прокуратура Республики Бурятия; 5-tv.ru
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Число пострадавших выросло уже до 70.
Число отравившихся роллами людей в Бурятии увеличилось до 70 человек. Из них 39 являются несовершеннолетними. Об этом рассказал заместитель Гусиноозерского межрайонного прокурора Максим Шобоев.
Инцидент произошел в городе Гусиноозерск. Известно, что все обратившиеся употребляли еду в одном кафе.
«В инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы обратились 70 заболевших. В том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести», — отметил Максим Шобоев.
Были госпитализировали 15 человек, десять из которых дети. Остальных пациентов отравили на амбулаторное лечение.
По факту произошедшего организован проверка.
«На контроле находятся ход и результаты проверки, проводимые органами Роспотребнадзора. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчернил Максим Шобоев.
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