Есть план: как в РФ будут бороться с излишним использованием иностранной лексики
В РФ утвердили план по борьбе с излишним использованием иностранной лексики
Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин
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План соответствующих мероприятий уже утвержден кабмином.
Пункт о противодействии излишнему использованию иностранной лексики вошел в утвержденный правительством план мероприятий на 2024–2026 годы по реализации основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Это следует из распоряжения кабмина.
Речь идет о противодействии чрезмерному применению иноязычной лексики «в публичном пространстве, произведениях литературы и искусства, средствах массовой информации, образовательной и просветительской деятельности».
Определить критерии излишнего применения иностранной лексики поручено к первому кварталу 2025 года. Исполнителями назначены Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры, Минцифры и исполнительные органы субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин 28 февраля 2023 года подписал закон о недопустимости использования иностранных слов за исключением тех, которые не имеют аналогов в русском языке.
Закон обеспечивает статус русского языка как государственного на всей территории России и устанавливает контроль за соблюдением норм современного русского литературного языка должностными лицами и гражданами.
Документ вводит понятия нормативных словарей, грамматик и справочников, где фиксируются нормы современного русского литературного языка.
Отмечается, что в случаях использования русского языка, как государственного, не допускается употребление не соответствующих литературным нормам слов и выражений. К ним относятся, в частности, все формы нецензурной брани.
Также не допускается использование иностранных слов, имеющих в русском языке общеупотребительные аналоги. Перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке, содержится в нормативных словарях.
В законе также указаны сферы, где русский язык как государственный обязателен к использованию. В их числе образование, государственные и муниципальные информационные системы, а также информация для потребителей товаров, работ и услуг.
Ранее 5-tv.ru рассказал, кого коснется закон о запрете употребления иностранных слов.