Раздражает чужой успех: как избавиться от зависти

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Сравнение себя с другими снижает самооценку. Как оградить себя от этих чувств?

Чужой успех раздражает из-за непонимания трудностей на пути к нему. Об этом психоаналитик Ольга Рыбина эксклюзивно рассказала 5-tv.ru.

В современном мире люди любят транслировать картинку идеальной семьи, успешной карьеры и так далее. Люди односторонне видят жизнь других, что вызывает невозможную зависть. Как отметила эксперт, у каждого человека есть три «Я»: «Я — идеальное», «Я — призираемое» и «Я — реальное».

Рыбина рассказала, что самым действенным методом для борьбы с вышеупомянутой проблемой является аналитика пути достижения успеха. Необходимо соединиться с реальностью. Не просто завидовать результату, а понять, как много сил вложил человек для его достижения.

«Возьмите человека, которому вы завидуете, и распишите, что у него есть. И, самое главное, как он к этому пришел. Какими усилиями, какими шагами, какими ресурсами он это сделал. Когда вы начнете все это прописывать, когда вы начнете соединяться с реальностью, вполне может оказаться так, что его путь и его жизнь не так-то и интересны», — рассказала Ольга Рыбина.

Соединиться с реальностью также отлично помогает групповая терапия, поскольку во время нее есть возможность посмотреть на мир глазами другого человека, увидеть его ценности и понять его мышление.

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