Футболист сборной Египта Рефаат умер после остановки сердца

Фото: www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa

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Спортсмену был 31 год.

Нападающий сборной Египта по футболу Ахмед Рефаат умер от остановки сердца. Спортсмену был всего 31 год. Об этом сообщила пресс-служба египетского клуба Modern Future.

«С большой грустью сообщаем о смерти игрока первой команды и сборной Египта Ахмеда Рефаата. Клуб выражает искренние соболезнования семье игрока и болельщикам», — говорится в сообщении.

Рефаат был чемпионом Кубка Африки среди игроков в возрасте до 20 лет. На его счету семь матчей и два гола в составе сборной Египта. В клубе Modern Future он провел 46 матчей с 2021 года, в которых забил 11 голов.

В марте Рефаат в конце матча чемпионата Египта потерял сознание, после чего был госпитализирован. Все это время он находился в коме.

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