Нелегкий 2024 год: «живой Нострадамус» предрек трагичные события землянам

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Високосный год не пройдет бесследно. Чего ждать землянам?

Бразильский экстрасенс Атос Саломе сделал ряд предсказаний на 2024 год. Подробности передает Daily Mail.

В минувшие годы предсказатель неоднократно делал заявления, которые в итоге сбывались. Саломе называют «живым Нострадамусом» за точность его прогнозов. Когда-то он предрек коронавирус, смерть королевы Великобритании Елизветы II, покупку Илоном Маском социальной сети и тяжелую болезнь у короля Великобритании Карла III.

На 2024 год прогнозы не менее утешительные. Он полностью оправдывает свое пугающее звание «високосный».

Атос Саломе предвидит мировой конфликт. Он считает, что высока вероятность начала Третьей мировой войны. По мнению экстрасенса, из Южно-Китайского моря произойдет вторжение в США. Причиной атаки станут не разбирательства на фоне уже имеющегося конфликта Украины с Россией, а новое предательство.

Внушает страх и высказывание бразильского ясновидящего о распространении нового страшного вируса. По его словам, из льдов Антарктиды выйдет жутка болезнь, на борьбу с которой уйдет бесконечное количество сил и времени. Начнется длительная эпидемия, которая окажется мучительнее коронавируса.

В планах на 2024 и погодные аномалии. Так, природа может поглумиться над США, Ближним Востоком и Африкой. На них обрушится ряд катаклизмов, которые спровоцируют большие потери среди населения.

Из хорошего — в текущем году начнется новая гонка за освоение космоса. Будет открыт «астроид, богатый ценными материалами». Именно он станет толчком для начала исследований. Еще внеземные существа передадут привет, после чего с ними начнут налаживать контакт.

Особую настороженность экстрасенс рекомендует проявить в использовании Искусственного интеллекта по отношению к детородному процессу. Он считает, что ИИ начнет новый веток эволюции.

Программа на оставшиеся шесть месяцев текущего года весьма неутешительна. Атос Саломе настоял на том, что прогнозы не могут быть точными, он делает лишь предупреждение о возможных происшествиях. Но даже они не могут не настораживать.

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