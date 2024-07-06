Задержан отец напавших на полицейских в Дагестане террористов

Фото: Пресс-служба Ленинского суда / ТАСС

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Мужчину обвиняют в мошенничестве.

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновья которого участвовали в терактах в Дербенте и Махачкале, задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Омарова обвиняют в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц. По информации источника, бывший глава района путем фиктивного трудоустройства жителей села Сергокала в редакцию местной газеты похитил деньги.

«Сумма хищений составляет порядка 700 тысяч рублей», — уточнил собеседник.

По предварительным данным, схемой он пользовался с 2016 года. Ложные сведения вносили в табель учета, а «сотрудники» получали деньги.

Кроме того, в деле фигурируют также возглавлявшие редакцию газету Зубайра Умаров и Патимат Алездива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции во время терактов.