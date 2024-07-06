«Полтора десятка»: Юрий Лоза начал разводить кур на даче

Фото: © РИА Новости / Антон Белицкий

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Откуда у музыканта взялось такое увлечение?

Музыкант Юрий Лоза выращивает кур за городом. Об этом он рассказал изданию aif.ru.

Исполнитель песен считает, что гораздо проще жить, если не строить заоблачный мир. Он живет за городом в одноэтажном доме с супругой. Лоза поделился, что садоводство ему не по душе. Музыканту не нравятся прихотливые растения. Он высаживает то, что не требует много внимания.

С домашней живностью дела обстоят иначе. Музыкант разводит кур. Их у него уже полтора десятка.

«Кур у меня полтора десятка. Есть специальный человек, который приходит раз в день, отпускает их побегать, если погода нормальная, а потом загоняет обратно», — сказал Лоза.

Музыкант также рассказал, что вместо газона посеял белый клевер. Он не требует постоянной стрижки и нравится любимым курам.

Однако посвящать все время хозяйству, в том числе разведению птиц, музыкант не может, поэтому он нашел в поселке «рукастого парня», который с радостью помогает ему справляться с домашними хлопотами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза не помнит первую любовь.