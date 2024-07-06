Вся в отца: Сергей Безруков показал свою повзрослевшую дочь

Фото: © РИА Новости / Михаил Синицын

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Девочке исполнилось восемь лет.

Народный артист России Сергей Безруков показал свою повзрослевшую дочь, которая на днях отметила день рождения. Фотографию наследницы он опубликовал в своем личном блоге.

Восьмилетняя дочка Сергея Безрукова недавно отметила день рождения. Фото: Instagram* / s_bezrukov

«Маше уже восемь», — написал актер.

Поклонники артиста не остались в стороне и поздравили девочку с таким важным днем. Они отметили, что она растет настоящей красавицей. Уже сейчас Мария похожа на своего отца, отметил друг Сергея Безрукова — народный артист РФ Андрей Леонов.

«Серега, это же копия твоя!» — написал под постом звезда сериала «Папины дочки».

У Сергея Безрукова пятеро детей. Иван и Александра, которые появились во время отношений с актрисой Кристиной Смирновой. А также Мария, Степан и Василий, которых родила супруга артиста Анна Матисон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что, актер Сергей Безруков выиграл премию «Золотой орел» за роль в сериале «Бизон».

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