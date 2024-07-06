Масуд Пезешкиян одержал победу на выборах президента Ирана

Фото: www.globallookpress.com / Shadati

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В МВД страны сообщили об обработке 100% бюллетеней.

Масуд Пезешкиан, бывший министр здравоохранения Ирана, известный своими реформаторскими идеями, победил на президентских выборах страны. Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на главу МВД Ирана Ахмада Вахиди.

По данным избирательной комиссии Исламской республики, обработано 100% бюллетеней избирателей. Явка на выборах во втором туре составила 49,8%.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках страны проголосовали свыше 30 миллиона человек. В избиркоме обещали провести подсчет голосов в ускоренном режиме и назвать имя нового руководителя страны к 12:00 (мск). Но результаты пришли еще раньше.

Главную конкуренцию Масуду Пезешкиану составил Саид Джалили, известный, в отличие от своего оппонента, своим консерватизмом. Теперь ясно, что иранское общество сделало ставку на обновление и реформы.

Ранее 5-tv.ru писал, что делегат Ирана отметил важную роль городов стран БРИКС+ в развитии дипломатии.