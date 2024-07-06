Мама Лопес обиделась на Аффлека и ждет развода звездной пары

Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

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Женщина уверена, что ее дочь впустую потратила много лет жизни.

Гваделупе Родригес, мама Дженнифер Лопес, рада, что ее дочь наконец разведется с Баном Аффлеком. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к семейному кругу певицы.

«Мама Дженнифер сказала ей, что она потратила годы впустую… Бен не был тем человеком, которым она его считала…» — сказал изданию инсайдер.

Такого же мнения, как сообщает источник, придерживаются сестры певицы — Энн, Линда и Лесли.

«Ее сестры мечтают, чтобы Дженнифер подала на развод и сосредоточилась на детях и карьере. Семью огорчает, что Бен не видит в ней женщину, которая будет любить его вечно. Он скорее сдастся, чем попытается все исправить», — цитирует их слова источник.

Известно, что Гваделупе Родригес ранее приложила немало усилий, чтобы свести расставшуюся пару. Она всячески поддерживала идею воссоединения пары, но теперь изменила свое отношение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лопес сильно похудела на фоне слухов о разводе.