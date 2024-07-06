Один человек погиб и 79 пострадали из-за мощного торнадо на востоке Китая
Xinhua: один человек погиб и 79 пострадали из-за торнадо на востоке Китая
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Reinstein; Reuters; 5-tv.ru
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Вихри поднимали в воздух машины и деревья, срывали крыши с домов.
Один человек погиб, еще 79 получили травмы различной степени тяжести в результате разгула стихии. Торнадо обрушился на уезд Дунмин в провинции Шаньдун на востоке Китая 5 июля. Об этом сообщили журналисты агентства Xinhua.
По данным уездного ведомства по управлению чрезвычайными ситуациями, ураган накрыл территорию административного центра уезда, поселков Цайюаньцзи и Шаво, примерно в 14:30 по местному времени. Пострадавшие доставлены в больницы, специалисты проводят оценку ущерба.
«Как указали в провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям, 4 июля торнадо также произошел в уезде Инань, сообщений о пострадавших не было. Согласно данным Национального метеорологического центра Китая, ежегодно в провинции Шаньдун отмечается в среднем 1,5 торнадо», — сказано в материале.
Пользователи сети, очевидцы событий минувшего дня, опубликовали видео с разрушительным вихрем. На этих роликах можно увидеть, как двигался торнадо, срывая с домов крыши, поднимая в воздух машины и деревья. Повреждения получили многочисленные частные дома и различные постройки.
Ранее, писал 5-tv.ru, «Роскосмос» опубликовал снимок надвигающегося на Москву урагана.