Американские истребители десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Фото: Ohad Zwigenberg / ТАСС

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Вместе с тем активизируются и боевики террористических группировок на территории страны, которые начали обстреливать позиции правительственных войск.

Американские самолеты в распоряжении международной антитеррористической коалиции за прошедшие 24 часа десять раз нарушили сирийское воздушное пространство. Об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в стране генерал-майор Юрий Попов.

По словам российского офицера, в небе над Сирией были замечено шесть истребителей F-15 и четыре штурмовика A-10.

Попов также добавил, что за этот же период времени в так называемой Идлибской зоне деэскалации отследили шесть попыток атаки на позиции правительственных подразделений арабской республики. Виновниками обстрелов являются боевики террористических ячеек «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламской партии Туркестана»*.

Это не первый раз за последнее время, когда американские боевые самолеты появляются в небе над Сирией. Так 4 июля было отмечено 12 нарушений воздушного пространства страны, а 3 июля — 15 нарушений.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ВКС поразили четыре базы боевиков в Сирии.

* — террористическая организация, запрещенная в России