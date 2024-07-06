Американские истребители десять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии
Фото: Ohad Zwigenberg / ТАСС
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Вместе с тем активизируются и боевики террористических группировок на территории страны, которые начали обстреливать позиции правительственных войск.
Американские самолеты в распоряжении международной антитеррористической коалиции за прошедшие 24 часа десять раз нарушили сирийское воздушное пространство. Об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в стране генерал-майор Юрий Попов.
По словам российского офицера, в небе над Сирией были замечено шесть истребителей F-15 и четыре штурмовика A-10.
Попов также добавил, что за этот же период времени в так называемой Идлибской зоне деэскалации отследили шесть попыток атаки на позиции правительственных подразделений арабской республики. Виновниками обстрелов являются боевики террористических ячеек «Джабхат ан-Нусра»* и «Исламской партии Туркестана»*.
Это не первый раз за последнее время, когда американские боевые самолеты появляются в небе над Сирией. Так 4 июля было отмечено 12 нарушений воздушного пространства страны, а 3 июля — 15 нарушений.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские ВКС поразили четыре базы боевиков в Сирии.
* — террористическая организация, запрещенная в России