Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали бракоразводный процесс

Фото: www.globallookpress.com / L.Urman

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Красивая история любви с расставаниями и воссоединениями завершилась на печальной ноте.

Надежды фанатов актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес не оправдались. Грустные глаза Бена на красных дорожках, его переезд в съемный дом, поездки на отдых по одиночке — все эти «подозрительные» события, если даже и выдуманы или были преувеличены прессой, освещались не просто так. Пара, действительно, распалась, а теперь начала бракоразводный процесс.

Аффлек уже съехал из семейного особняка и снял себе дом, артисты распродают совместно нажитые произведения искусства. По данным журналистов портала Radar, знаменитые супруги вскоре станут свободными людьми. Оба уже наняли юристов и приступили к большой работе: необходимо разобраться с самой главной проблемой — расставание с минимальным ущербом бренду «Беннифер».

Инсайдеры говорят, что Лопес вложила огромные деньги в формирования имиджа пары и добилась своего. В один прекрасный момент бренд достиг такой популярности, что с ним стали сотрудничать крупнейшие рекламодатели, в том числе маркетплейс Amazon. Теперь все эти договоренности не имеют смысла, и разрыв связей нужно документально оформлять. Причем так, чтобы не разориться. Над этим и трудятся адвокаты.

Информатор отметил, что ради такого мощного проекта Бен и Дженнифер могли бы и придержать эмоции и продолжить сотрудничество. Судя по поведению обоих, это невозможно. Вот уже несколько месяцев супруги не общаются. Они просто ждут решения спорных вопросов и официального расторжения брака.

Аффлек и Лопес встречались и были даже обручены в начале нулевых, но так и не сыграли свадьбу. После расставания они создавали семьи, рожали детей, разводились и в 2021-м снова встретились. На этот раз влюбленные дошли до алтаря, в 2022-м они поженились в Лас-Вегасе. Брак оказался недолгим, по мнению инсайдеров, из-за страсти Джей Ло к публичности. Истинный интроверт Бен хотел тихой семейной жизни вместо вечного шоу, но не добился своего.

Как писал ранее 5-tv.ru, певица сильно похудела на фоне развода и встревожила фанатов.