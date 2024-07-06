«Любишь подлеца»: мужа Алсу обвинили в еще одном романе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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В сети утверждают, что у Яна Абрамов могли быть отношения с участницей популярного шоу.

Скандал вокруг развода популярной певицы Алсу и ее супруга обрастает новыми слухами. Пользователи обсуждают возможный роман Яна Абрамова с участницей шоу «Холостяк» Екатериной Заворовской. Об этом еще раньше заговорил блогер Антон Суворкин, предположивший даже что будто бы дети девушки — ссенью 2023 года она родила близнецов — тоже от Абрамова.

Сама Заворовская обвинения отвергла и посоветовала своим подписчикам не верить в сплетни. Алсу же участница «Холостяка» посоветовала поменьше говорить о личной жизни на публике.

«Трудно признаться себе, что любишь подлеца, живешь с ним и терпишь долгие годы. Проще костерить разлучницу, которая увела…» — написала Заворовская в личном блоге.

Весной стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Причина — измена со стороны супруга. Разлучницей пары в Сети считают бывшую Тимати — Анастасию Решетову.

Ранее 5-tv.ru писал, что Костенко высказалась о подруге-разлучнице Решетовой.