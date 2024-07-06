Нефтебазы в Краснодарском крае загорелись в результате атаки беспилотника ВСУ

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Сотрудники оперативных и специальных служб борются с пожарами на местах происшествия.

Нефтебаза в станице Ленинградская в Краснодарском крае подверглась атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего на территории разгорелся мощный пожар. Об этом сообщили представители Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Информацию вскоре подтвердили в оперативном штабе региона.

В результате удара в ночь с 5 на 6 июля произошло возгорание резервуара с 95-м бензином, существует риск возгорания других емкостей. Кроме того, падение обломков беспилотника спровоцировало пожар в резервуарах на нефтебазе в станице Павловской.

«Атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива. В станице Ленинградской в результате атаки БПЛА загорание резервуара с топливом», — сказано в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Отмечается, что на местах происшествия работают сотрудники оперативных и специальных служб, все силы направлены на борьбу с огнем.

Помимо нефтебазы киевский режим ударил по гражданским объектам в Ейском, Ленинградском и Павловском районах. В Ейске средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены БПЛА. Кроме того, обломками дронов были незначительно повреждены вышки сотовой связи. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru писал о новой системе радиоэлектронной борьбы РЭБ, ориентированной на защиту техники от FPV-дронов. Изделия успешно прошли испытания и были отправлены в зону спецоперации.