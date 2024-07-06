Долг в 1,6 миллиона: Анастасия Костенко высказалась о своих проблемах с налогами

Фото, видео: Instagram* / kostenko.94; 5-tv.ru

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Жена футболиста Дмитрия Тарасова призналась, что испытывает стресс из-за сложившейся ситуации, но верит в скорое ее разрешение.

Модель Анастасия Костенко, жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, высказалась о своих предполагаемых проблемах с налогами. Многодетная мама зарабатывала на рекламе в блоге, но сейчас посвящает все время семье. При этом выплачивать огромный долг она не торопится. По данным прессы, ей придется отдать государству около 1,6 миллиона рублей.

Уставшая от шквала вопросов поклонников Костенко решила наконец прояснить ситуацию. В том же личном блоге она рассказала, что долг стал результатом системной ошибки. С бизнесом, отметила блогер, это никак не связано. Модель является индивидуальным предпринимателем, «четко регулирует» все процессы и работает чисто.

«Не поверите — произошла очень большая путаница в машинах. Надо было мне бить тревогу, когда на „Госуслуги“ мне приходили штрафы за несуществующую машину, которой у меня, по крайней мере, никогда не было. Поэтому будем разбираться», — заключила Анастасия.

Как подчеркнула Анастасия Костенко, все ее сложности временные и решаемые. Конечно, из-за сложившихся обстоятельств она испытывает стресс, на разбирательства придется потратить время, но паники нет. В заключении звезда всем злорадствующим сообщила, что спит спокойно, а налоги, когда будет нужно, непременно заплатит.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Тарасов решил перевезти семью из дома, который строил вместе с бывшей женой Ольгой Бузовой. Развод, к слову, состоялся в 2016 году. С тех пор в новом браке у футболиста родились четверо детей.

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