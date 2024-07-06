Продюсер Дворцов назвал звезд, которых вскоре могут заблокировать на YouTube

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Под угрозой оказались российские артисты с патриотической позицией.

Видеохостинг YouTube может заблокировать каналы группы «Любэ», певиц Наташи Королевой, Ани Лорак и Таисии Повалий. Такое мнение высказал музыкальный продюсер Сергей Дворцов в интервью журналистам NEWS.ru. Помимо перечисленных звезд, добавил он, под угрозой сейчас все российские артисты с выраженной патриотической позицией.

«Это (Николай) Расторгуев и „Любэ“, Денис Майданов, Валерия, то есть все те, кто поддерживает РФ своими песнями и высказываниями. Не исключу, что это могут быть Ани Лорак, Наташа Королева, Таисия Повалий — артисты украинского происхождения, которые раньше имели отношение к Украине», — заявил Дворцов.

По словам продюсера, американская администрация YouTube действует согласно вполне очевидной политике. Владельцы ресурса целенаправленно исключает из трансляции контент, демонстрирующий лояльность к России. И сейчас они нацелились на людей, этот самый контент производящих. Они поддерживают Москву и выступают за проведение спецоперации по защите Донбасса.

Руководство видеохостинга прежде заблокировала ряд известных граждан РФ. В черном списке оказались музыканты Юлия Чичерина, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов, а также актер и телеведущий Вячеслав Манучаров.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец SHAMAN сообщил о блокировке его канала на YouTube.