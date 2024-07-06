Второй тур президентских выборов в Иране показал высокую явку

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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На избирательных участках страны уже отметились 30,5 миллиона человек.

Явка во втором туре выборов президента Иране составила около 50% — таковы предварительные данные, которые приводит местное информагентство Tasnim News. На избирательных участках уже побывали 30,5 миллиона человек. Это ровно половина населения страны.

«Уровень участия населения во втором этапе на выборах 14-го президента составит около 50%», — указывается в сообщении.

В местном избирательном штабе рассказали агентству IRNA, что подсчет голосов пройдет в ускоренном формате и, вероятно, до 12:00 субботы, 6 июля, весь мир уже будет знать имя нового иранского президента.

Второй тур выборов начался в стране 5 июля. Главными претендентами на президентский пост в Иране стали экс-министр здравоохранения и известный своими реформаторскими идеями Масуд Пезешкиан, а также консерватор Саид Джалили. Ранее Джалили заявил 5-tv.ru, что целью его политики является развитие и укрепление связи со всеми странами, с которыми у Ирана есть дипломатические отношения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран станет наблюдателем при Евразийском экономическом союзе.