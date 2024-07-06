Не надо об этом писать: Костенко высказалась о подруге-разлучнице Решетовой

Модель Костенко о скандале с Решетовой и Алсу: Не комментирую чужую личную жизнь

Фото: Instagram* / kostenko.94

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Имя жены футболиста Дмитрия Тарасова то и дело звучит при обсуждении популярной сплетни. Ее поклонники требуют ответов.

Модель Анастасия Костенко, жена известного футболиста Дмитрия Тарасова, прокомментировала скандал, связанный с ее подругой Анастасией Решетовой (бывшая возлюбленная рэпера Тимати), которая якобы стала главной причиной расставания певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова.

Две Анастасии сдружились, когда участвовали в конкурсе «Мисс Россия — 2014», и продолжают поддерживать друг друга по сей день. На фоне громкого развода Алсу, намекнувшей, что ее брак разбила дама «с низкой социальной ответственностью» всплыло имя Решетовой. Модель атаковали хейтеры, хотя прямых доказательств нет. Одного смайлика Костенко под постом «разлучницы» хватило, чтобы народный гнев распространился и на нее.

Анастасии Костенко тут же припомнили начало ее отношений с Тарасовым. Как известно, он развелся с Ольгой Бузовой и очень скоро обрел счастье с новой избранницей. Так появился слух, что поначалу футболист изменял жене с моделью. Бузова не отрицала и многократно говорила об изменах спортсмена. Костенко по сей день отрицает свою роль в разрыве супругов. Решетову она тоже попыталась защитить.

«Я не комментирую чужую личную жизнь. Это не мое дело, мне это неинтересно. Более того, считаю, что разрешение СМИ писать об этом влияет на общественность в негативном ключе… На собственной шкуре ощутила, как можно создать как позитивный, так и негативный образ человека с помощью всех возможных инструментах пиара», — написала она в личном блоге.

Пока Решетова варится в скандале с Алсу, под удар попала еще одна экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пострадала блондинка из-за конфликта, к которому вообще не имеет отношения.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.