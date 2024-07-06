Погибшую во время атаки на Севастополь воспитательницу похоронили

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева /razvozhaev

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Родные Людмилы Хариной ждали возвращения после лечения в Москве сына и мужа умершей.

В Севастополе предали земле Людмилу Харину воспитательницу детского сада № 93, погибшую в результате атаки ВСУ на пляж в Учкуевке. Со словами соболезнования к семье умершей обратился губернатор города Михаил Развожаев. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Был редкий выходной день, который она планировала провести вместе с сыном, дочкой и супругом на пляже», — вспомнил страшный день чиновник.

Харина погибла на месте, ее муж и сын были тяжело ранены. Их отправили на лечение в Москву. Именно поэтому с похоронами воспитательницы тянули — родные хотели, чтобы с ней могли проститься все члены семьи.

«Только вчера осиротевший десятилетний Максим и его папа вернулись после выписки…» — пояснил в сообщении Развожаев.

Отпевание проходило во Владимирском соборе, проститься с воспитательницей пришло немало людей.

«Людмила Александровна была второй мамой для многих севастопольских малышей. Каждому воспитаннику она старалась передать частичку искренности и доброты. Ее обожали дети, уважали коллеги», — напомнил губернатор.

Американские ракеты ATACMS обрушились на Севастополь 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе два ребенка, еще 153 пострадали.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные полностью изучили устройство ракеты ATACMS.