Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции во время терактов

Фото: © РИА Новости / Национальный антитеррористический комитет

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По словам Сергея Меликова, один наряд сотрудников ДПС был расстрелян во время досмотра транспорта.

Террористы организовали атаки в городах Дагестана так, что избежать большого количества жертв среди сотрудников правоохранительных органов было крайне сложно. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава республики Сергей Меликов. По его словам, злоумышленники открывали стрельбу внезапно и с позиций, максимально открывавших силовиков.

«Это нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», — подчеркнул Меликов.

Глава Дагестана отметил, что правоохранителям пришлось буквально выстраиваться в ряд, чтобы не допустить прорыва террористов. Именно они «первыми оказались на пути вооруженных подготовленных бандитов, которые заранее изучили места, порядок, характер несения службы». Большинство убитых, по словам Меликова, — сотрудники Дорожно-патрульной и Патрульно-постовой служб (ДПС и ППС).

«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, неважно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», — добавил он.

Вооруженные боевики открыли стрельбу в Дербенте и Махачкале 23 июня. Они напали на синагогу и два православных храма, подожгли их и обстреляли пост ДПС, а потом скрылись на автомобиле. По итогам контртеррористической операции были ликвидированы пятеро преступников. Среди них был один из сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман. 26 июня за мелкое хулиганство были арестованы пятеро сыновей бывшего чиновника, одного из них позже арестовали за причастность к атаке в Дербенте.

В результате терактов погибли 22 человека, возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о первоначальных следственных действиях. Траур в Дагестане продлился три дня. Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин посмертно наградил убитых в Дагестане священника и охранника православного храма.