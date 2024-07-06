Бродячие собаки напали на пятилетнего мальчика в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / H. Schmidt-Roeger

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Возбуждено уголовное дело, фигуранты — представители администрации города Шатура.

Стая бродячих собак напала на пятилетнего мальчика в городе Шатура Московской области. Пострадавший ребенок был госпитализирован с многочисленными повреждениями по всему телу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по региону.

«Со множественными укусами тела ребенок поступил в больницу, где ему оказана медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — заявили представители ведомства.

Инцидент произошел 5 июля во дворе жилого дома. В халатности подозреваются сотрудники администрации города Шатура. Возбуждено уголовное дело, правоохранители продолжают следственные действия и устанавливать все обстоятельства происшествия.

«Следственным отделом по городу Егорьевск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей организации работы по отлову бездомных собак со стороны должностных лиц администрации города», — отметили в управлении.

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