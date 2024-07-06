Тайные репетиции: Селин Дион намерена в скором времени снова выйти на сцену

Фото: Reuters / Andrew Kelly

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Если восстановление голоса пройдет хорошо, поклонники смогут увидеть артистку в Лас-Вегасе.

Франко-канадская певица Селин Дион, страдающая неизлечимым синдромом мышечной скованности (SPS), намерена дать концерт осенью 2024 года. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источник, близкий к звезде.

Известно, что мероприятие включает живую музыку и состоится в ​​Лас-Вегасе. Сейчас же Селин Дион участвует в репетициях, которые проходится проводить в тайне.

Если все пойдет по плану, то концерт продлится порядка 70 минут, но шоу могут отложить, если состояние звезды ухудшится. И без того, чтобы продержаться на сцене чуть больше часа, звезде пришлось провести немало времени в работе со специалистами, которые помогают Дион восстанавливать голос.

О заболевании популярной певицы стало известно в 2023 году. Дион не только не могла петь, но даже передвигалась с большим трудом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Селин Дион призналась в сокрытии своего заболевания от фанатов — она молчала долгих 17 лет.