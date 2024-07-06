«Выбрасываю из головы ненужную информацию»: Юрий Лоза не помнит первую любовь

Фото: www.globallookpress.com / Павел Бедняков

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К 70 годам артист развил в себе способность отказываться от лишних данных.

Поэт, музыкант и исполнитель песен Юрий Лоза за 70 лет жизни развил в себе примечательную способность избавляться от ненужных знаний. Прямо как Шерлок Холмс, который не тащит в свой «чердак» всякое барахло. Об этом он рассказал Анфисе Чеховой в ходе ее кулинарного шоу. Телеведущая очень удивилась, услышав ответ на вопрос — помнит ли Лоза свою первую любовь и как он за этой девушкой ухаживал. Нет, не помнит!

«Что удивительно: бесконечные смены мест, переезды сформировали такое отношение — я выбрасываю из головы ненужную информацию. Я ничего не помню. Я не помню первую учительницу. Я не помню первую любовь», — заявил Юрий Эдуардович.

Чехова на этом не остановилась, она попыталась выяснить, была ли в юности девочка, которая Лозе нравилась. Ведь редкий мужчина забывает эти чувства. На это артист сказал, что ему «все нравились». По его мнению, в молодости парням интересны буквально все, кто-то чуть больше, а кто-то чуть меньше.

«Чтобы одна, чтобы я влюбился, такого не было. Я с детства знаю замечательное средство от любви с первого взгляда — посмотреть второй раз», — с ухмылкой добавил певец.

Юрий Лоза знаменит сегодня не только благодаря творчеству. Не меньший интерес вызывают его спорные высказывания и взгляды. Певец является сторонником многих конспирологических теорий, он считает, например, что Земля плоская, а люди никогда не бывали в космосе. А еще с сомнением относится к пандемии коронавируса и периодически беспощадно критикует коллег по шоу-бизнесу.

Недавно, об этом писал 5-tv.ru, Лоза прокомментировал идею регулировать наряды исполнителей на концертах и запрещать им употреблять алкоголь.