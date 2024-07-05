«Открытый перелом»: очевидец ДТП на Кутузовском рассказал о спасенной женщине

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Мужчина бесстрашно бросился к дымившемуся автомобилю.

Очевидец страшного ДТП на Кутузовском проспекте помог спастись пассажирке одного из столкнувшихся автомобилей. Об этом мужчина эксклюзивно рассказал 5-tv.ru.

Вячеслав выходил из магазина, когда услышал удар врезавшихся авто. Бросив все он, вместе с другими очевидцами, побежал прямо к машинам через дорогу. О себе мужчина в этот момент не думал.

«А как быть?! Машина задымилась, думали, взорвется, а там девушка. Я запрыгнул в машину, давай ее вытаскивать. Кое-как подал ее, чтобы через окно вытащить», — рассказывает Вячеслав.

Пострадавшая была в тяжелом состоянии. Женщина постоянно жаловалась на боль в руке.

«Правая рука у нее… кость вылезла. Все в крови забрызгано. Я ее успокаивал, чтобы она на руку не смотрела. Не смотри, говорю, там все нормально», — вспоминает мужчина.

Вечером 5 июля в центре Москвы столкнулось четыре автомобиля — Liхiang, Chevrolet, Toyota и Tesla. В результате страшного ДТП дин человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.

Ранее 5-tv.ru писал, что автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в Турции.