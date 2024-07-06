Белоусов своим приказом отменил сроки ношения формы в зоне СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

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В пунктах постоянной дислокации действуют ранее установленные нормативы.

Министр обороны России Андрей Белоусов своим приказом отменил сроки носки формы в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, бойцы получают новый комплект обмундирования как только прежний приходит в негодность. Его заявление опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

«Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий — сразу же ему (военнослужащему — Прим. ред.) это выдается, все на месте есть», — заявил Евкуров.

Заместитель министра подчеркнул, что в пунктах постоянной дислокации установленные нормативы, касающиеся срока носки обмундирования, все еще действуют. Изменения касаются только бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минобороны опубликовало еще один приказ Андрея Белоусова, связанный с ежемесячными социальными выплатами мобилизованным военнослужащим. Рассказываем, что ждет солдат, самовольно покидающих воинские части или места службы.