В «Сенеже» стартовал финальный этап конкурса «Это у нас семейное»

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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В мероприятии приняли участие 1897 человек.

Финал конкурса «Это у нас семейное» стартовал в мастерской «Сенеж». Соревнуются 300 команд. Приветствуя участников, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, вспомнил высказывания русского классика Льва Толстого о том, что по-настоящему счастлив тот человек, который счастлив в своей семье.

«Здесь находятся очень счастливые люди, для которых главная ценность в жизни — семья. У вас есть чему поучиться», — отметил Кириенко.

В полуфинале приняли участие почти две тысячи человек: 731 ребенок, 622 родителя, 387 бабушек и дедушек, 15 прабабушек и прадедушек, возраст самых старших уже пересек отметку в 90 лет. Всем, и взрослым, и детям, по правилам конкурса, нужно будет выполнить ряд заданий. Какие-то из них — творческие, другие испытают интеллект участников.

Результаты будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. Каждая из участвующих команд отправится в семейное путешествие, но 30 семей-финалистов получат главный приз — пять миллионов рублей. Эти деньги можно будет потратить на приобретение квартиры или дома, а также на финансирование ипотеки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в преддверии Дня семьи, любви и верности на центральных улицах девяти городов России VK будут организованы праздничные мероприятия.