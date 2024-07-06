«Очень разочарован»: потомок Бисмарка высказался о политике в отношении Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Christian Aquino; 5-tv.ru

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Прямой потомок канцлера Германской империи призвал начать мирные переговоры.

Разочарование в нынешней политике ФРГ выразил в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru прямой потомок канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк. По его словам, именно немцы могли бы стать основными посредниками в украинском конфликте.

«Я очень разочарован нашим немецким правительством. Именно мы, немцы, могли бы стать главными посредниками в конфликте с Украиной. Я бы хотел, чтобы возобновились дипломатические отношения, столь важные в кризисные времена», — сказал фон Бисмарк.

Кроме того, прямой потомок призвал привлечь к регулированию украинского кризиса Индию и Китай, где проживает почти треть населения планеты. По мнению Александра фон Бисмарка, лидеры этих стран тоже должны выступить за мирное решение конфликта.

«Пожалуйста, давайте лучше сядем за стол переговоров и будем разговаривать. Говорить всегда лучше, чем стрелять», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин и Орбан обсудили мирное урегулирование конфликта.