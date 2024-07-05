Один человек погиб и два пострадали при ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Выезд на встречную полосу обернулся трагедией, сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.

Четыре автомобиля Liхiang, Chevrolet, Toyota и Tesla, столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции (ГАИ) в официальном Telegram-канале. На месте ДТП также побывал корреспондент «Известий» Александр Шпак.

По предварительной информации, водитель электромобиля не справился с управлением и на огромной скорости выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с тяжелым внедорожником Toyota Land Cruiser Prado. В результате сильнейшего удара обе машины разлетелись в стороны на несколько метров — на Liхiang и Chevrolet.

«Водитель автомобиля Tesla погиб на месте до приезда скорой помощи. Пассажир и водитель Toyota тоже пострадали, их удалось спасти. Известно, что в спасении этих людей, в частности молодой девушки-пассажирки, у которой был открытый перелом руки, участвовали прохожие», — рассказал Шпак.

В Telegram-канале пресс-службы МЧС сообщается, что огнеборцы ликвидировали последствия ДТП, специалисты также смыли топливо с дороги. Коммунальные и ведомственные службы к этому часу уже покинули место происшествия, движение восстановлено. Следователи и представители ГАИ продолжают работу — устанавливают все обстоятельства инцидента. Подробности относительно состояния пострадавших не раскрываются.

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