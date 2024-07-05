«Это больно»: Башаров рассказал о трудностях после скандалов с избиениями жен

Актер Марат Башаров столкнулся с отсутствием работы после скандалов с избиениями

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Belkin

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Артисту пришлось пережить финансовые трудности.

Актер Марат Башаров рассказал о трудностях, которые настигли его после ряда скандалов с избиениями своих бывших жен. Об этом он рассказал в одном из недавних интервью.

По словам актера, ему пришлось столкнуться с отсутствием работы.

«Во-первых, тебя бьют рублем. Ты не имеешь возможности нормально жить. Во-вторых, вы же сами знаете, какой это кайф выйти к зрителю, выйти на площадку, войти в кадр и услышать „мотор“. И когда тебя этого лишают, это больно», — откровенно признался Башаров.

Вместе с тем актер заявил, что он попросил прощения за ошибки перед своими бывшими женами — Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой.

Сейчас Марат Башаров состоит в отношениях с новой избранницей. Ася Борисова младше его аж на 12 лет. По словам актера, он откровенно поговорил с девушкой о своих громких выходках.

«Я думаю, она мне просто верит. Я тогда рассказал правду, очистился, попросил прощения», — заявил Башаров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марат Башаров сделал предложение своей девушке. Артист познакомился с девушкой во время рыбалки. Теперь он надеется построить новые крепкие отношения.