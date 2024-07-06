«Мнение детей не решающее»: с кем суд оставит сына и дочь Муцениеце и Прилучного

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда «Мажора» снова подал заявление в суд на экс-супругу с требованием, чтобы их дети выбрали, с кем из родителей будут жить.

Суд вряд ли удовлетворит требование Павла Прилучного о проживании с ним его детей от бывшей жены Агаты Муцениеце. Такое мнение в беседе с изданием «Страсти» высказал юрист Денис Хузиахметов, комментируя новый иск актера к экс-супруге.

По словам эксперта, при рассмотрении вопроса о проживании детей у того или иного родителя учитывается ряд аспектов: возраст, привязанность к маме и папе, личные качества опекунов и многое другое. Пожелания самих детей суд, безусловно, берет во внимание, однако не считает их определяющими.

«При этом следует отметить, что российская судебная практика складывается в пользу матерей. Как правило, местом жительства детей определяется место жительства их матери. Думаю, что настоящее дело не станет исключением», — заключил Хузиахметов.

Ранее стало известно, что Прилучный снова подал заявление в суд на экс-супругу с требованием, чтобы их дети выбрали, с кем из родителей будут жить.

Заседание суда по определению места жительства 11-летнего Тимофея и семилетней Мии прошло 4 июля. Муцениеце на него не явилась, сославшись на необходимость восстановиться после съемок. В итоге суд перенес заседание на 29 августа.

В конце мая Прилучный уже подавал заявление в суд на бывшую жену. Согласно данным, размещенным на портале судов общей юрисдикции Москвы, предметом рассмотрения был спор, связанный с осуществлением несовершеннолетними своих прав.

Пользователи сети дружно решили, что актер хочет забрать детей, чтобы обеспечивать их самостоятельно, а не отдавать 30% от своего дохода бывшей жене.

Прилучный и Муцениеце познакомились во время съемок популярного российского телесериала «Закрытая школа», где оба исполняли главные роли. У них завязался роман, который актеры до последнего скрывали. Даже свадьба в 2011 году прошла тайно. Однако в 2020-м брак со скандалом распался, несмотря на появление двоих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Агата Муцениеце проводит отдых в роскошном пятизвездочном отеле на Кипре стоимостью 275 тысяч рублей за ночь.