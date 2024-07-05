Опубликованы кадры уничтожения «Искандером» дивизиона С-300 ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Позиция вражеского ЗРК находилась в 14 километрах от Миргорода в Полтавской области.

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожил дивизион зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как система отслеживает позиции вражеского С-300, затем следует удар «Искандера» и последующая детонация с воспламенением пусковых установок.

Позиция украинского ЗРК находилась в районе населенного пункта Коптев, расположенного в 14 километрах к востоку от Миргорода в Полтавской области.

В результате удара «Искандера» были уничтожены две пусковые установки и низковысотный обнаружитель С-300, радиолокатор подсвета и наведения, кабина боевого направления, три единицы автотранспорта сил противовоздушной обороны (ПВО) и не менее 40 человек личного состава сил ПВО.

По данным Минобороны, Вооруженные силы России за минувшую неделю нанесли 23 групповых удара, поразив аэродромы противника, объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины, хранилища топлива для военной техники, цеха сборки ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения.

Под контроль армии России за этот период перешло пять населенных пунктов и один район: Степовая Новоселовка в Харьковской области, Спорное, район Новый город Часов Яр, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия России поразила два предприятия ВПК и нефтезавод на Украине.