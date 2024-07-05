Умер олимпийский чемпион Николай Корольков

Фото: Метелица Сергей / ТАСС

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Спортсмену было 78 лет.

Чемпион Олимпиады 1980 года в Москве по конному спорту Николай Корольков скончался. Об этом сообщает Федерации конного спорта России на своем официальном портале.

Спортсмену было 78 лет. Точные причины смерти чемпиона федерация не сообщает.

Известно, что прощание с Николаем Корольковым состоится 6 июля в 12:00 в городе Аксай в Ростовской области.

«До последних дней Николай Павлович оставался верен конному спорту — тренировал спортсменов, посещал крупнейшие соревнования, всегда был близок к лошадям и людям, увлеченным ими», — отметили в Федерации конного спорта.

На знаменитых Олимпийских играх в 1980 году чемпион выиграл золотую и серебряную медали — в личной и командной гонке. Тандем Николая Королькова с его верным конем по кличке Эспадрон стал культовым в своем виде спорта.

Ранее 5-tv.ru писал, что чемпион мира по греко-римской борьбе Цурцумия умер в возрасте 27 лет.