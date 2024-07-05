Премьер-министр Британии Стармер сформировал новое правительство

Фото: www.globallookpress.com / Li Ying

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Консерваторы потерпели оглушительное поражение на выборах в Британии, и прежний глава правительства Риши Сунак покинул свой пост.

Вступивший в должность премьер-министра Великобритании Кир Стармер назначил новых членов правительства. Об этом сообщается в аккаунте главы британского кабмина в соцсети X.

Так, заместителем премьера и госсекретарем по вопросам развития, жилищного строительства и общин стала Анжела Райнер, министром финансов — Рэйчел Ривз. Посты глав МИД и минобороны получили Дэвид Лэмми и Джон Хили соответственно. МВД возглавила Иветт Купер, минюст — Шабана Махмуд, а канцлером герцогства Ланкастер стал Пэт Макфадден.

Ранее стало известно, что консерваторы потерпели оглушительное поражение на выборах в Британии, и премьер-министр Риши Сунак покинул свой пост.

При этом Москве позитивных сдвигов в отношениях с Лондоном ожидать не следует. Они, если и произойдут, то исключительно внутрибританские. Премьер Стармер уже подтвердил: финансовая помощь Украине в размере трех миллиарда фунтов ежегодно сохранится в полном объеме. А первым делом он собирается обсудить с НАТО возможность ударов дальнобойным оружием по России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о новом премьере Великобритании Кире Стармере.