«Угрожал гранатой»: рейс Савичевой задержали из-за пьяного дебошира
Рейс Савичевой во Владивосток задержали из-за угрожавшего гранатой мужчины
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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Певица до сих пор пребывает в шоке от пережитого.
Рейс певицы Юлии Савичевой во Владивосток задержали из-за дебоша, который устроил на борту самолета пьяный пассажир. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.
«Я в шоке. Какой-то сумасшедший пьяный мужчина угрожал, что гранату достанет и всех подорвет, что у него оружие есть. В общем, какая-то жесть», — поделилась Савичева.
Инцидент произошел при посадке, поэтому полицейские сразу задержали нетрезвого пассажира. Сейчас певица уже во Владивостоке, однако до сих пор пребывает в сильном шоке, так как пережила подобный опыт впервые в жизни.
Пьяные пассажирки ранее сорвали рейс из Петербурга в Египет. Самолет едва вылетел из Пулково, как его пришлось вовзращать.
Две женщины еще в аэропорту начали отмечать отпуск и, видимо, перестарались. В воздухе они устроили настоящий дебош: нецензурно выражались, мешали другим пассажирам, не реагировали на замечания.
Отчаявшись успокоить нетрезвых дам, экипаж решил высадить их. В аэропорту подруг встретили полицейские. Вместо отдыха на берегу Красного моря женщинам пришлось отвечать за хулиганство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян задержали на 12 часов в аэропорту турецкого Даламана.