С убийцы военкора Татарского требуют взыскать долг по оплате жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Дарья Трепова* задолжала коммунальщикам около 170 тысяч рублей за десять лет.

С Дарьи Треповой*, осужденной за теракт, в ходе которого погиб военкор Владлен Татарский, требуют взыскать задолженность по оплате жилья. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Она уточнила, что иск к Треповой и еще двум лицам подала компания «Жилкомсервис». Там предъявили документы, согласно которым счета за квартиру на Артиллерийской улице, которую девушка получила в наследство от отца, не оплачивались с 2014 года.

За десять лет накопился долг в размере 169 526 рублей 29 копеек по оплате жилищных услуг. Коммунальщики требуют взыскать с ответчиков эту сумму и госпошлину в размере 4 581 рубля.

Трепову 24 июня этапировали из СИЗО-5 в Петербурге к месту отбытия наказания в колонии в одном из регионов России. Приговор суд вынес еще в январе, по совокупности преступлений Трепова получила 27 лет колонии общего режима. Прокуратура с решением не согласилась и требовала увеличить срок до 28 лет, однако апелляция была отклонена.

Теракт, в котором погиб Владлен Татарский, произошел 2 апреля 2023 года в баре на Университетской набережной в Петербурге. Военкор проводил там творческую встречу, во время которой в помещении прогремел мощный взрыв. Бомбу, спрятанную в статуэтку, на мероприятие принесла и вручила Татарскому в качестве подарка Трепова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД объявило в розыск активистку, оправдывающую убийство военкора Татарского.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов.