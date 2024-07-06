Экипаж Ка-52М нанес удар по замаскированной технике ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как экипаж Ка-52М нанес удар по замаскированной технике ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Падалко; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши войска продолжают громить неприятеля на поле боя.

Экипаж вертолета Ка-52М нанес сокрушительный удар по замаскировали технике и подразделениям ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Вертолетчики применяли неуправляемые ракеты С-8.

«Получили задачу… по уничтожению опорного пункта противника. Произвели взлет с площадки, выход в район работы, отработали, применили отстрел тепловых ловушек. По докладам авианаводчика цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы здоровы», — доложил командир экипажа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.