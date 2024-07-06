Российские танкисты громят «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Вооруженные силы РФ продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации.

Военнослужащие первой гвардейской танковой армии служат мощным прикрытием российским мотострелковым подразделениям в зоне ответственности группировки «Запад» зоны СВО. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

На позиции — танк Т-80БВМ, уникальная и высокоэффективная боевая машина. Уничтожены замаскированные «опорники» и подразделения ВСУ.

Экипаж укомплектован всем необходимым, требующиеся для замены детали доставляются оперативно. В летний сезон бойцов снабжают дополнительной водой в бутылках.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.