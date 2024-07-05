«Я не интрижка и не запасной вариант»: 18-летняя невеста Лепса об их романе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Девушка заявила, что готова к созданию семьи и имеет четкие представления на этот счет.

Восемнадцатилетняя Аврора Киба, которую называют невестой певца Григория Лепса, впервые прокомментировала их отношения, заявив, что она — не «новая интрижка» 61-летнего исполнителя.

«Меня неоднократно звали дать интервью на эту тему, но я сделаю это в первый и в последний раз. Комментарии ранее я не давала. С самого рождения расту в „парниковых“ условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее. Комментарии по типу „самый лучший дед“ и все остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас — у меня прекрасная самооценка. Я не „новая интрижка Григория Лепса“, не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уже что-то да значит, задумайтесь, друзья», — цитирует Кибу StarHit.ru.

При этом девушка, по ее словам, готова к созданию семьи и имеет четкие представления на этот счет.

«У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — семья. Крепкая, дружная, с традициями, чтобы и в горе, и в радости… А что будет дальше? Роман ли это или по итогу пиар? Ответ на эти вопросы вы услышите в этих двух словах „поживем — увидим“», — заявила Киба.

Ранее СМИ начали писать, что народный артист РФ влюбился в 18-летнюю красавицу и потерял голову. Разница в возрасте в 40 с лишним лет его не смущает, недавно стало известно, что девушка получила предложение руки и сердца. По словам жениха, она пока не приняла решение, но согласится, скорее всего. А чтобы услышать «да» поскорее, он, видимо, и заваливает избранницу дорогими подарками.

Аврора Киба, как узнали журналисты, выросла в очень обеспеченной семье, и едва ли ее просто удивить. Но Лепс старается. Особым подарком, о котором девушка не смогла умолчать, стало кольцо с бриллиантом стоимостью около 30 миллионов рублей. И хоть положительного ответа Лепс еще не удостоился, девушка призналась, что уже примерила обручальное кольцо.

При этом возможная невеста певца еще даже не студентка, а вчерашняя школьница — 21 июня она окончила 11-й класс и лишь пару месяцев назад ей исполнилось 18 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о новой пассии Григория Лепса.