«Роскосмос» опубликовал снимок надвигающегося на Москву урагана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Стихия уже накрыла западное Подмосковье.

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в Telegram-канале снимок со спутника «Метеор-М», на котором запечатлен приближающийся к Москве ураган.

В Роскосмосе сообщили, что стихия уже накрыла западное Подмосковье. Ожидается, что ураган стихнет к двум-трем часам ночи.

Спутниковое фото надвигающегося на Москву урагана. Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk

Ранее в небе над столицей появились так называемые «шкваловые воротники» — воронки облаков, которые предвещают о возможных смерчах.

Также сообщалось, что в области сверкают молнии, из-за сильнейшего ливня видимость местами упала до нуля. Водителям приходится останавливаться прямо посреди проезжей части, чтобы не попасть в ДТП.

Начинают поступать сообщения о поваленных штормом деревьях и локальных отключениях электроэнергии из-за обрыва проводов. А в некоторых районах Подмосковья даже выросли белые сугробы из града.

В Москве закрыты парки и летние веранды. Авиакомпании корректируют расписание рейсов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Москву надвигается мощная буря.