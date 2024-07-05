В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления 16 человек в местном кафе

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Все пострадавшие были приглашенными гостями на торжественном банкете.

Уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» возбудили в Дагестане после отравления 16 человек в кафе села Леваши. Об этом сообщили в СК РФ.

Уточняется, что инцидент произошел накануне. Выяснилось, что все 16 обратившихся за медпомощью граждан употребляли пищу во время торжественного мероприятия в одном из банкетных залов.

Всем пациентам диагностировали пищевое отравление, 12 из них потребовалась госпитализация. Обстоятельства происшествия выясняются.

Аналогичный инцидент в тот же день произошел в Братске Иркутской области. Там более 30 человек обратились за медицинской помощью с признаками пищевого отравления после посещения кафе Mexiko. У всех пострадавших выявили острую кишечную инфекцию, у десяти человек нашли ДНК сальмонелл.

По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело. В деятельности заведения общепита выявили ряд нарушений требований санитарного законодательства. Работу кафе приостановили, а директора задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Нижегородской области зафиксировали второй случай смерти от ботулизма.