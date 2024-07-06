YouTube в блок: что ждет видеохостинг после бана аккаунтов российских артистов-патриотов

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Сервис ограничил доступ к контенту SHAMAN, Гагариной, Лепса и Газманова. Последует ли зеркальный ответ от России?

Сейчас в России наблюдается миграция пользователей из видеохостинга YouTube к отечественному видеопорталу RuTube. Об этом рассказал директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников в разговоре с 5-tv.ru.

«Уже постепенно пошла миграция от YouTube к RuTube, и это связано с тем, что RuTube, правда, очень сильно подтянулся, много какие сервисы настроил, мне кажется, что сегодня RuTube замечательный сервис», — считает эксперт.

Американский видеохостинг в последние годы стал одним из главных инструментов в информационной войне против России.

После начала спецоперации компания ввела самую настоящую цензуру, начав блокировать все крупные аккаунты, которые положительно отзываются о российских властях и о стране в целом.

За несколько дней YouTube заблокировал аккаунты многих российских артистов-патриотов, а также еще несколько каналов иностранцев, положительно отзывающихся о нашей стране.

Кроме того, 5-tv.ru также спросил мнение эксперта по поводу того, почему видеохостинг активизировал недружественную политику по отношению к России. Гребенников считает, что YouTube очень предвзят к нашим блогерам и артистам.

«Видеохостинг транслирует очень предвзятое отношение к блогерам и артистам, несмотря на то, что в нашей стране каждый имеет право на любое вероисповедание, выражать те или иные мысли, ту или иную позицию высказывать. Несмотря на то, что YouTube родом из демократической страны, ведут они себя очень своеобразно, показывая нам, что если им что-то не нравится, они могут в любой момент тебя заблокировать. Здесь, конечно, артистам и блогерам в будущем нужно задумываться, откуда начинать формировать свою базу подписчиков и фанатов», — считает директор РАЭК.

Эксперт добавил, что разность во взглядах — не повод удалять человека из целой социальной сети.

«YouTube просто безосновательно блокируют артистов. У каждого артиста может быть абсолютно разный взгляд: кому-то нравится зеленый цвет, кому-то красный, но это не означает, что если YouTube не нравится зеленый цвет, то этого блогера нужно блокировать», — добавляет Гребенников.

В связи с этим российские разработчики уже давно приняли решение активнее развивать отечественные аналоги знаменитого видеохостинга. Например, видеопортал RuTube.

В нынешних условиях, когда информационная война достигает предела, сервис стал активнее исправлять свои ошибки, из-за чего и наблюдается массовый отток пользователей из YouTube в российский, где их не заблокируют за «несоответствие».

Зачем YouTube проводит такие репрессии?

На видеохостинге YouTube 5 июля были заблокированы каналы нескольких российских музыкантов, которые отличались своей патриотической позицией.

В их число вошли Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Олег Газманов и Юлия Чичерина.

SHAMAN написал, что думает по этому поводу в своем Telegram-канале. Он считает, что Запад наложил на него ограничения, «потому что он — русский». Кроме того, был заблокирован канал телеведущего и блогера Вячеслава Манучарова, где он размещал интервью с известными людьми.

До этого видеохостинг заблокировал несколько иностранных блогеров, которые в положительном ключе рассказывали о жизни в России без привязки к политике. Именно так выглядит информационная война в действии.

До этого YouTube удалил канал блогера Стаса Васильева, который освещал тему спецоперации и проводил глубокий исторический, политический и геополитический анализ происходящего, тем самым просвещая публику. Даже украинцы после его видео гораздо больше стали разбираться в ситуации и понимать, кто чей враг на самом деле.

Естественно, это не могло понравиться тем, кто гнет антироссийскую линию, поэтому блокировку канала можно считать неким знаком, что вся работа блогера действительно имеет ценность и представляет угрозу европейской и американской пропаганде.

Среди заблокированных пользователей числятся также дизайнер Артемий Лебедев, блогер и писатель Дмитрий Пучков, пранекеры Вован и Лексус, а также режиссер Никита Михалков. Что уж говорить о каналах российских СМИ — большая часть из них также была заблокирована.

Можно сделать вывод, что Запад как огня боится, что общественность поменяет свое мнение по отношению России, поэтому хочет оставить лишь выгодные ему источники.

Эти действия можно сравнить с агонией Запада перед смертью, ведь они прекрасно осознают, в каком шатком положении сейчас находятся: провал Украины на поле боя, взяточничество украинских чиновников, немощность пока еще действующего президента США Джо Байдена, которого уже никто не воспринимает всерьез.

Более того, даже бывшие сторонники Байдена откровенно смеются над ним и хотят отправить его в дом престарелых или куда-нибудь подальше.

Кроме того, санкции Евросоюза не дали тех результатов, которые ожидали их авторы: экономика России выдержала давление и даже демонстрирует рост, а европейская, напротив, приходит в упадок. Все это подогревается различного рода протестами в разных странах Европы против власти. При этом миграционный кризис, который никуда не делся, является «вишенкой на торте», и еще больше разобщает европейское общество.

Все это не может не сказаться на настроениях обычных европейцев и американцев, которые не понимают, почему они платят больше, а получают в разы меньше.

Ждет ли YouTube блокировка на территории России?

После выходки видеохостинга в России вновь заговорили о возможной его блокировке на территории нашей страны.

Ранее вопрос о блокировке или замедлении работы сервиса поднимался в марте и в октябре 2022 года. Тогда с идеей о блокировке или временной блокировке в качестве «последнего предупреждения» в Роскомнадзор и Генпрокуратуру хотел обратиться глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Кроме того, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов высказывал мнение, что блокировка видеохостинга станет возможна, как только настроят работу отечественных платформ-аналогов — RuTube и VK Видео.

Что касается возможной ответной реакции России сейчас на подобные выпады, то директор РАЭК полагает, что Россия все же не станет блокировать YouTube. По крайней мере, пока.

«Я очень надеюсь, что блокировать никого в России не будут, если YouTube не поведет себя точно так же, как в свое время повела компания Meta*, которая в итоге запрещена на территории Российской Федерации», — говорит Сергей Гребенников.

Кроме того, директор РАЭК считает, что Россия должна придерживаться своего курса — быть открытой для тех компаний, которые соблюдают законодательство нашей страны.

«Мне кажется, что мы должны быть чуть более открытыми, какими мы всегда являемся. Всегда мы даем возможность работать здесь всем с соблюдением российского законодательства. Если YouTube будет соблюдать российское законодательство, то, мне кажется, что не нужно будет каким-то превентивным способом их блокировать. Чем больше конкуренции, тем лучше для рынка», — считает он.

Ранее 5-tv.ru писал, что YouTube заблокировал каналы Гагариной и Лепса.

* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ