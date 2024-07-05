Шишкова: в скандале между Алсу и Решетовой я занимаю нейтралитет

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Модель впервые высказалась на эту тему.

Модель Алена Шишкова стала невольным участником в скандале между Анастасией Решетовой и Алсу. Знаменитость обвинили в том, что та ставила реакции в виде сердечек на злые сообщения про Решетову.

Модель долго держала молчание, однако все же решила высказаться по поводу данной ситуации.

«Что происходит? Я ставлю лайки на комментарии в мою поддержку, чего бы они не касались. И вдруг шквал претензий по поводу событий, которые касаются не меня. Я кого-то обидела? Оскорбила? Обвинила?» — написала Алена в своих социальных сетях.

По словам Шишковой, она старается избегать негатива и не желает занимать какую-либо позицию. Она также подчеркнула, что с любовью относится к сыну Анастасии Решетовой — Ратмиру, потому что он брат ее дочери Алисы.

Модель не хочет кого-либо поддерживать или обвинять, так как эта ситуация ее не касается. Шишкова добавила, что живет своей счастливой жизнью и желает всем того же.

В конце мая стало известно, что певица Алсу разводится с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. Причина — измена со стороны супруга. Разлучницей пары в Сети считают бывшую Тимати — Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждает и сама певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Савельева и Сафонов прокомментировали слухи о разводе.